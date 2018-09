CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Fai schifo, vattene a casa e non fare pena agli italiani che ti votano perché sei storpia». È stato un attacco violento quello lanciato, in questi giorni, sui social contro Chiara Bordi, diciottenne di Tarquinia, tra le protagoniste di Miss Italia. La sua colpa sarebbe quella di essere la prima candidata al concorso con una protesi al posto della gamba. A Chiara la sinistra è stata amputata a seguito di un incidente in motorino quando aveva dodici anni. Cosa hai pensato leggendo quei messaggi?«Chi insulta così non è stata in grado di...