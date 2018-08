Facebook, una funzione per litigare meno Copyright: editori e giornalisti contro la Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOCIALROMA Facebook vuole che i suoi utenti stringano nuove amicizie. Da qualche giorno infatti, il social network sta testando una nuova funzione: «Cose in comune». Il progetto prevede che una sorta di etichetta segnali i punti di contatto con altre persone che non fanno parte della nostra cerchia di amici. In pratica, nel caso in cui ci si imbatta nel commento di un utente che non figura tra le amicizie, una piccola scritta mostrerà se si è frequentata la stessa scuola o se si lavora nella stessa azienda ad esempio, oppure se si vive...