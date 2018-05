Facebook punta sull'amore: nasce Dating, la chat-cupido

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀROMA Dopo il compagno di banco perso di vista e la vecchia zia emigrata in Australia, Facebook vuol riunirci con l'altra metà della mela. In una società - quella occidentale - in cui le porzioni per single hanno sempre più mercato, la compagnia di Menlo Park veste i panni di Cupido e annuncia «Dating», una sezione del social dedicata a far incontrare i cuori solitari. La novità è stata svelata dal Ceo Mark Zuckerberg aprendo l'F8, la conferenza annuale degli sviluppatori, e ha fatto precipitare le azioni di Match, il gruppo...