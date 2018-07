Facebook combatte le fake news: agli utenti chiede un voto sui siti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INFORMAZIONE CORRETTAROMA Conosci questo sito? e Quanto lo ritieni affidabile?: da oggi queste due domande diventeranno di casa su Facebook perché sarà il modo in cui gli utenti risponderanno ad esse a indicare le notizie e le fonti di informazione più affidabili. Non sono domande nuove perché dall'11 maggio scorso avevano cominciato a circolare all'interno di un campione di utenti del social in una sperimentazione che si conclude oggi. LA VALUTAZIONEDiventa così attiva in Italia la valutazione dei media giudicati più affidabili dagli...