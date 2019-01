«Faccio il buon samaritano e do consigli sulle leggi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenico Scilipoti, già senatore, mostra l'incarico in Burkina Faso ricevuto dalle Assemblee di Dio, costola del grande movimento americano dei pentecostali. Si è messo davvero a fare il missionario a tempo pieno?«Sono appena tornato da Ouagadougou dove ho visitato le nostre missioni. Ho dato consulenze anche in campo sanitario, visto che sono pure un medico. Ho pure aperto un dialogo con il Parlamento locale, illustrando come possiamo essere utili nel settore legislativo. Possiamo agevolare percorsi per un Piano Marshall». Il famoso...