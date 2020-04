LO SCENARIO

ROMA Il coronavirus sta avendo l'effetto collaterale di ricordare agli italiani che il Bel Paese ospitala seconda manifattura d'Europa e una rete industriale collocata fra i cinque maggiori esportatori mondiali. I riflettori dei media infatti si sono accesi fin dall'alba di ieri sui cancelli riaperti di alcune grandi fabbriche, da Fincantieri, all'Electrolux, alla Gucci. In realtà si è trattato di una riapertura molto soft, con circa il 10% del personale suddiviso, almeno per Fiancantieri, su due turni. Quasi un timido esperimento che però ha avuto il pregio di consentire alle aziende e ai lavoratori di cominciare a prendere la misura dell'organizzazione del lavoro anti-Covid .

Da questo punto di vista le novità sono state moltissime e non si sono limitate all'obbligo della mascherina o a quello di farsi misurare la febbre con il termoscanner di cui si è parlato nei giorni scorsi. Intanto gli ingressi della Fincantieri (che in tutto ha 8.600 dipendenti diretti e almeno altrettanti indiretti che però lavorano fianco a fianco all'assemblaggio delle navi) sono stati pesantemente transennati in modo da costringere i lavoratori a entrare distanziati fra di loro.

Ma le novità più importanti emerse ieri riguardano i trasporti. Ad esempio, sempre sul fronte dell'indotto Fincantieri, il Comune ligure di Sestri Levante ha messo a disposizione dei lavoratori sei autobus anti-Covid per trasportarli dalla stazione dove arrivano dai centri limitrofi fino all'ingresso dello stabilimento di Riva Trigoso. Gli autobus, sanificati, non hanno trasportato più di venti persone ognuno. Non è chiaro però chi si accollerà il maggior costo del trasporto.

Sempre sul fronte dei trasporti, il più delicato per la Fase Due, novità importante anche alla Gucci di Scandicci, vicino Firenze, che fa parte della multinazionale del lusso francese Kering. Qui sono tornati al lavoro un centinaio di lavoratori impegnati in quello che è uno dei centri di sartoria più prestigiosi d'Italia. Ebbene l'azienda ha chiesto ai suoi dipendenti di recarsi al lavoro senza prendere mezzi pubblici ma utilizzando l'auto propria e ha messo a disposizione vetture aziendali (almeno in questa fase) per i dipendenti che non potevano usare propri automezzi.

Il timore che i mezzi pubblici possano costituire un pericolo durante la Fase Due di ritorno al lavoro in convivenza con il virus sarà uno dei prossimi nodi da sciogliere. Ieri il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha indicato le prime misure che la metropoli lombarda sta studiando in vista della riapertura. La prima: orari dei negozi e degli uffici molto diversificati con aperture fra le 7 e le 10 e chiusure fra le 15 e le 18 per gli uffici e in tarda sera per i negozi. La seconda: bus e metro con ingressi limitati e con cerchi di due metro di diametro disegnati sul pavimento per indicare ai passeggeri lo spazio vitale a loro disposizione e comunque il confine da non oltrepassare. E' chiaro che in questo contesto l'unico modo per evitare che il traffico privato esploda sta nella diffusione capillare dello smart working, cioè dal lavoro da remoto.

La relativa serenità che ha accompagnato la riapertura delle fabbriche di ieri fa comunque ben sperare per un rapido sblocco delle attività ancora chiuse. Va ricordato che quasi tutte le 2.150 aziende dell'automotive italiano (oltre 250.000 dipendenti) sono ancora ferme così come decine di migliaia di fabbriche del tessile e della meccanica e questo nonostante siano stati siglati accordi nazionali e aziendali sulla sicurezza fra le imprese e i sindacati.

Intanto ieri Volkswagen ha riaperto le sue prime fabbriche europee. Anche qui con prudenza perché gli industriali tedeschi nei giorni scorsi hanno ribadito al loro governo che senza la componentistica italiana e spagnola non possono far decollare la produzione. Forse non è un caso che col permesso delle prefetture ieri hanno riaperto decine di imprese della componentistica poco note ma molto importanti. Fra queste anche la friulana Siap del gruppo Carraro:, leader mondiale degli ingranaggi con i suoi 400 dipendenti.

