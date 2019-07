Expo, sei mesi a Sala: «Resto a fare il sindaco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAROMA L'ultimo atto dell'Expo 2015 va in scena al Tribunale di Milano. Il procedimento che ha spaccato la procura lombarda, con lo scontro tra l'allora capo dei pm Edmondo Bruti Liberati e l'allora aggiunto Alfredo Robledo, si è chiuso in primo grado con la condanna del sindaco Giuseppe Sala: sei mesi - convertiti in una multa da 45mila euro - con l'accusa di falso ideologico e materiale. L'inchiesta era quella sull'appalto più importante dell'Expo 2015, quello sulla Piastra dei servizi. Un fascicolo che, dopo la decisione -...