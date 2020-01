Le elezioni regionali in Emilia Romagna, quelle che dovevano dare la spallata al governo giallo-rosso di Giuseppe Conte, Luca Zaia le sintetizza in quattro punti: «C'è un presidente che ha vinto le elezioni. La Lega ha avuto un exploit di voti pauroso. C'è stata la débâcle del Movimento 5 Stelle. Il governo non se ne va a casa e resta ancora lì». Il governatore leghista della Regione Veneto prossimo alla ricandidatura (tema del quale continua a non voler parlare), non cita Stefano Bonaccini, non concorda con chi sostiene che le elezioni di domenica in Emilia Romagna siano state il fallimento di Matteo Salvini, glissa sui possibili errori della campagna elettorale, ma dice anche di non aver mai creduto a un automatismo tra il voto di Bologna e Palazzo Chigi.

Presidente Zaia, i commentatori dicono che Salvini è il grande sconfitto.

«Siamo abituati a Salvini che fa crescere la Lega, ma in Emilia Romagna un anno e mezzo fa nessuno si sarebbe aspettato di arrivare al 32 per cento. Il dato politico ci dice che la Lega ha avuto un exploit pauroso. E non dimentichiamo che noi, in Emilia Romagna, eravamo tendenti allo zero. La partita l'abbiamo persa, la roccaforte non è stata espugnata, ma il risultato politico c'è e ce l'hanno riconosciuto tutti. E poi in Calabria ha vinto il centrodestra, un ottimo risultato».

Il dem Stefano Bonaccini ha dimostrato di essere un valore aggiunto, la leghista Lucia Borgonzoni pare proprio di no.

«Il presidente uscente porta sempre un suo bagaglio di consenso personale perché è stato conosciuto, apprezzato da qualcuno e non apprezzato da altri. Diverso chi non ha governato ed esordisce per la prima volta».

La gaffe di Borgonzoni sull'Emilia Romagna che confinerebbe con il Trentino, la citofonata di Salvini. La Lega ha sbagliato campagna elettorale?

«Io non faccio parte degli illuministi che fanno le analisi e i commenti il giorno dopo. La verità è che ogni campagna elettorale è una storia a sé».

Un tempo, dopo un risultato del genere, qualcuno avrebbe chiesto le dimissioni del segretario o un congresso straordinario. Salvini è in discussione?

«Decisamente no, non si mette in discussione un leader che ha portato il partito dal 3% al 32% di ieri in Emilia Romagna».

Quanto hanno inciso le Sardine?

«Posto che le piazze sono di tutti, non ne ho la più pallida idea. Stiamo parlando di una regione con forte tradizione di sinistra e io penso che questa forte tradizione di sinistra sia stata scalfita. Lo dimostrano i dati, il centrodestra non ha mai avuto tutti questi voti in Emilia Romagna. Molto probabilmente, vedendo l'alta affluenza, molti di sinistra che non andavano da anni più a votare hanno deciso di andare alle urne».

Avesse vinto Lucia Borgonzoni oggi la Lega avrebbe chiesto le dimissioni di Conte.

«Io non ho mai creduto nell'automatismo e cioè che una vittoria in Emilia Romagna comportasse il fatto di mandare a casa il governo. Tra l'altro questo governo ha una prerogativa: nessuno dei suoi componenti ha la convenienza di andare a votare, quindi faranno di tutto, specie con la diaspora dei Cinquestelle, per non andare a casa, a maggior ragione avendo vinto in Emilia Romagna. Che poi se fai la somma algebrica dei voti che hanno preso domenica in Emilia Romagna, mica ce l'hanno la maggioranza: Pd 34,69%, M5s 4,74%, Italia Viva manco s'era presentata, in tutto non hanno nemmeno il 40%. Il governo di Conte dovrebbe dimettersi, altroché. Già adesso ci sono 13 regioni a guida centrodestra, aspettate le prossime sei elezioni regionali in primavera».

Appunto. Si diceva che se fosse caduto il governo e si fosse andati a elezioni politiche anticipate, un pensierino su Roma l'avrebbe fatto. Visto com'è andata, si ricandida in Veneto?

«Parlerò del mio futuro al momento debito, ora sono concentrato sull'amministrazione. Abbiamo un sacco di dossier sul tavolo: i Pfas, la Pedemontana, l'autonomia, le Olimpiadi, le infrastrutture, l'ambiente, il sociale. Spero solo che questo governo non investa sulla paralisi, il paese non si può fermare sei mesi prima e sei mesi dopo le elezioni. E mi aspetto l'autonomia».

Convinto?

«Se il governo vuole recuperare un minimo di credibilità deve dimostrare che non prende in giro i veneti. Io sarò il primo a riconoscergli coerenza se porterà avanti l'autonomia. E sono convinto che ciò avverrà, il dubbio è sui tempi. Giovedì sarò in audizione in Commissione per le questioni regionali e ho chiesto alla presidente Emanuela Corda, del M5s, di farne una anche a livello regionale».

Alda Vanzan

