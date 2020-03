Evitare assembramenti: bar e ristoranti a numero chiuso e in regime di coprifuoco. Nelle 26 province arancioni tra cui ci sono Venezia, Treviso e Padova, «sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06 alle 18» e «con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro». Sospensione dell'attività per chi non rispetta la norma. Sparisce, invece, per i bar, purché si rispetti la distanza di un metro tra le persone, il divieto di servizio al banco. Le altre attività commerciali «sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone» e sempre rispettando la distanza minima di un metro tra i clienti: se non fosse possibile garantirla, «le strutture dovranno essere chiuse». Per le «medie e grandi strutture di vendita» c'è una limitazione ulteriore: la chiusura nelle giornate festive e prefestive, estesa ai negozi «presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati». Dalla chiusura festiva e prefestiva sono esentate «farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari».

