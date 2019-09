Evasione Iva, Italia prima in Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un buco enorme: 33,6 miliardi di euro. È il danno alle casse dello Stato italiano nel 2017 causato dall'evasione dell'Iva. L'Italia quindi per l'ottavo anno consecutivo si conferma prima in Europa per l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto. Lo evidenzia la Commissione Ue che torna a chiedere una riforma complessiva che cambi il metodo di raccolta per tutti i paesi europei.Oltre al primato assoluto per l'evasione dell'Iva in valore nominale, l'Italia sfiora il podio (è quarta) per il maggior divario tra gettito previsto e riscosso con il...