ROMA Dopo l'inchiesta sulla maxi fornitura di 15 milioni di mascherine importate dalla Cina senza certificazione e vendute alla Protezione civile, arrivano altri guai giudiziari per l'ex presidente della Camera Irene Pivetti. Ieri, la Guardia di Finanza si è presentata nell'abitazione della Pivetti e nelle sedi delle sue società. L'accusa, ipotizzata dal pm di Milano Giovanni Tarzia, vede al centro delle indagini sempre il gruppo Only Italia, guidato dall'ex presidente di Montecitorio. E in questo caso per una serie di operazioni commerciali - in particolare la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo - che sarebbero servite per riciclare proventi di una maxi evasione fiscale. L'ipotesi di riciclaggio riguarda anche Leonardo, Leo, Isolani, pilota ed ex campione di Gran Turismo. Isolani, che ha un suo team racing', avrebbe venduto tutti i beni (attrezzature, marchio e sito web) di una sua società, indebitata col fisco per diversi milioni di euro, con l'obiettivo di svuotarla. Ad acquistare un'altra società con sede a San Marino, che, a sua volta, avrebbe trasferito tutti i beni, e le tre Ferrari, a un'azienda di Hong Kong riferibile alla Pivetti. I passaggi portano al Gruppo Daohe del magnate cinese Zhou Xi Jian. Le indagini riguardano operazioni del 2016 e una società polacca della galassia Pivetti già emersa anche nel caso mascherine. Tra gli indagati anche la moglie del pilota, un notaio e un socio della Pivetti.

