L'INCHIESTA

MILANO Dopo la procedura di amministrazione giudiziaria per caporalato sui rider, ora scatta l'indagine fiscale. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta su Uber Eats, filiale italiana del colosso americano, «per verificare se sia configurabile una stabile organizzazione occulta» con l'obiettivo di eludere le tasse. «È bene che sia aperta questa analisi fiscale su Uber Eats, peraltro già in corso», annuncia il capo della Procura di Milano Francesco Greco.

ORGANIZZAZIONE OCCULTA

I magistrati intendono verificare se la consociata italiana, tramite la consegna del cibo a domicilio, abbia costituito «una stabile organizzazione occulta». In pratica, se svolga il servizio nel nostro Paese ma con guadagni che finiscono all'estero per evitare versare le imposte. «I pagamenti dei clienti vengono effettuati on line - sottolinea Greco - ma non sappiamo dove vengano percepiti questi versamenti e nel frattempo il rapporto di lavoro dei rider è strutturato sul territorio italiano». Lo Stato, qualora venisse accertata la «stabile organizzazione occulta», passerebbe all'incasso e ancora prima lo farà nei confronti dei quattro big del delivery al centro dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e Deliveroo - che si ritrovano con sei indagati tra amministratori delegati e legali rappresentanti per violazioni della sicurezza e della salute sul lavoro - devono «procedere» da un punto di vista civilistico e amministrativo a «una riqualificazione contrattuale del rapporto che lega i rider alla singola società»: non più «una prestazione autonoma di naturale occasionale», bensì «una prestazione di tipo coordinato e continuativo» e con «divieto di retribuzione a cottimo». Alle quattro aziende sono stati notificati ieri i verbali amministrativi di «riqualificazione» giuridica dei contratti per circa 60.000 rider in tutta Italia e comminate «ammende per 733 milioni di euro». Per il futuro del loro business è un macigno, ma evita conseguenze penali ancora più pesanti. Il pagamento di «un quarto del massimo» delle multe elevate per le violazioni di sei articoli del Testo unico per la sicurezza del lavoro comporterà infatti l'estinzione dei reati. Sempre che, entro 90 giorni, provvedano «ad adempiere a tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro applicabili alla categoria dei rider». I quali, si legge nei verbali, sono «perfettamente inquadrati nell'organizzazione aziendale» delle società «dei lavoratori addetti alle consegne a domicilio, le cui prestazioni sono etero organizzate, di tipo continuativo, e gestite mediante piattaforma digitale». Quello delle società di delivery è un «sistema» fondato «su una pressione continua del lavoratore, che non può sottrarsi per evitare di essere retrocesso o addirittura espulso e quindi di non poter più lavorare», sottolinea la Procura. «Non è più il tempo di dire sono schiavi, ma è il tempo di dire che sono cittadini», stigmatizza Greco. «Dispongono di un permesso di soggiorno regolare, ma non consentono loro di costruirsi una carriera adeguata. Hanno un trattamento di lavoro che nega loro il futuro».

Claudia Guasco

