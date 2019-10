Evasione, 7 miliardi di gettito i dubbi sulla cifra in manovra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA La manovra pensata dal neo ministro dell'Economia Roberto Gualtieri scricchiola, traballa, sbanda. E lo fa vistosamente. La «rimodulazione» delle aliquote Iva, con l'aumento di 1,5-2 punti di quella intermedia al 10% con il meccanismo del cashback, la restituzione del 3% per chi paga in contanti, è saltata nel burrascoso vertice di domenica sera a Palazzo Chigi. Era il pilastro su cui il ministero dell'Economia aveva faticosamente costruito la prossima manovra. Crollato, Gualtieri si è trovato in poche ora a dover fronteggiare...