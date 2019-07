Evade con le lenzuola Preso dopo 24 ore al bar per un caffè

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN POLO DI PIAVE (TV) Stava passeggiando tranquillamente in centro a San Polo di Piave nel Trevigiano e aveva avuto pure il tempo di lavarsi, cambiarsi e comparsi le sigarette al tabacchino. E quando gli agenti in borghese della polizia penitenziaria gli hanno chiesto le generalità lui ha risposto candidamente: «Si, sono io Pericle Puiu». Poi però ha cercato di scappare dal retro di una gelateria, in pieno centro a San Polo di Piave, dove si voleva fermare per un caffè. Ha saltato un paio di recinzioni ma è stato subito messo a terra e...