Europeisti in allarme ma divisi sulle alleanze E il Ppe si spacca sulla mozione anti Orban

LO SCENARIOROMA La Svezia svolta a destra, anche se il partito di estrema destra Democratici svedesi non sfonda come invece si pensava e molto si temeva a Bruxelles e nelle principali capitali europee. Il voto per rinnovare i 349 membri del Parlamento svedese ha rappresentato il test più vicino all'appuntamento della prossima primavera quando 27 paesi dell'Unione saranno chiamati a rinnovare il Parlamento europeo. LA FIAMMAL'ennesima prova elettorale, quella di ieri, dalla quale il progetto di Unione europea esce di nuovo ammaccato e...