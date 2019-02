Europee, la mossa di Lega e Le Pen: raduno dei giovani sovranisti a Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Ecco la rete sovranista. Il primo raduno sarà il 29 marzo a Roma. Non quello dei big, ma della nuova generazione populista. Le presenze sicure sono quelle di Matteo Salvini e di Marine Le Pen ma non si esclude la possibilità che arrivino altri leader europei. I vertici del partito di via Bellerio stanno in realtà pensando anche ad un altro evento da tenersi sempre in Italia per far sfilare tutte le componenti dell'alleanza che andrà a sfidare i socialisti europei a Strasburgo. Per ora la Lega ha raccolto i giovani...