Europee, il fratello Berlato deve aspettare la Brexit

IL VERDETTOVENEZIA Adesso è ufficiale: per entrare al Parlamento europeo Sergio Berlato dovrà attendere la Brexit. Appena il Regno Unito usciRà dall'Unione europea si libereranno infatti i tre posti aggiuntivi a favore dell'Italia. E uno dei tre sarà per il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale del Veneto, Berlato appunto, che il 26 maggio, candidato nella circoscrizione del Nordest al secondo posto dopo Giorgia Meloni, aveva preso 19.459 voti. Ad andare subito a Bruxelles sarà invece la leghista di Caorle (Venezia)...