Europee, c'è Berlusconi gelo della Lega: è il passato

IL CASOROMA «Una candidatura fuori dal tempo, il segnale che FI guarda al passato, che non è capace di puntare al futuro». Salvini commenta la nuova discesa in campo di Berlusconi alle Europee con distacco («Bene, così gli italiani scelgono») ma i suoi fedelissimi accolgono con ironia l'annuncio del Cavaliere. «Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di presentarmi per cambiare un'Europa che non va, dove manca il pensiero profondo del mondo e per combattere i Cinque stelle che non hanno esperienza e competenze....