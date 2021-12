EUROPA

VENEZIA «Il mio Paese ha deciso di richiamare l'attenzione dei Ministri della Giustizia degli Stati membri sulla giustizia riparativa in quello che è un momento cruciale e particolarmente fruttuoso per l'Italia in termini di riforme del sistema della giustizia penale».

Lo ha sottolineato il ministro Marta Cartabia aprendo nella Scuola grande di San Giovanni Evangelista a Venezia la Conferenza dei ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa sulla giustizia riparativa. Cartabia ha ricordato l'approvazione a settembre dell'«ampia riforma in materia di giustizia penale, in cui è stato inserito un quadro di riferimento sulla giustizia riparativa» , in conformità con una Direttiva europea e con i principi stabiliti a livello internazionale. Quella legge è «un'attestazione del rinnovato impegno dell'Italia a dare piena attuazione alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018, con la quale si incoraggiano gli Stati membri ad adottare i principi della giustizia riparativa e a promuoverli nei rispettivi ordinamenti interni relativi alla giustizia penale». E la Raccomandazione del 2018 rappresenta «un appello ad uno sforzo collettivo volto a promuovere riforme strutturali in materia di giustizia penale in modo tale che i principi e i metodi della giustizia riparativa diventino un elemento vitale di ogni ordinamento giuridico».

Ma che cos'è la giustizia riparativa? È un istituto di origine anglosassone che configura per il colpevole di un reato di rimediare alle conseguenze della sua condotta. Questo significa un coinvolgimento maggiore della parte lesa nel processo soprattutto, al momento, nella mediazione e nell'affidamento in prova. Un tema tecnico, ma molto sentito in Europa, tanto che le delegazioni presenti sono ben 40. Cartabia ha aperto i lavori, che si concluderanno oggi, di confronto tra i sistemi dei diversi Paesi sulla giustizia riparativa relativamente al processo minorile e come complemento della giustizia penale. Particolarmente attesa, la testimonianza sul percorso di giustizia riparativa vissuto nel Sud Africa dell'Apartheid, di Albie Sachs, ex giudice della Corte costituzionale, e Pumla Gobodo Madikizela, docente dell'Università di Stellenbosch, in dialogo con il giornalista Mario Calabresi.

Sachs ha raccontato l'incontro con l'uomo che aveva messo una bomba nella sua automobile, la cui esplosione gli fece perdere un occhio e un braccio. «Sei mesi dopo - ha detto - lo incontrai a una festa. Lui era molto felice, si era liberato di un peso e sentiva di potermi rivedere. A quel punto gli strinsi la mano».

