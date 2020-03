Il mondo è in recessione, dice senza ombra di dubbio Kristalina Georgieva. Pur senza sbilanciarsi sull'ampiezza del rallentamento il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale avverte: potrebbe essere come o peggio del 2008. Parole da brivido alle quali fa eco l'appello dell'Ocse a fare presto e spendere ora per evitare conseguenze tragiche, considerato che il pil globale perde due punti percentuali per ogni mese di misure di contenimento. Gli allarmi lanciati dalle due organizzazioni internazionali si sommano ai dati economici da brivido che arrivano dalle due sponde dell'Atlantico e all'impasse europeo sui coronabond. Il risultato è un nuovo tonfo delle borse, con l'Europa tutta in rosso e Londra maglia nera in calo del 5,25%, col premier Boris Johnson positivo, seguita da Parigi (-4,23%), Francoforte (-3,68%) e Madrid (-3,63%). Piazza Affari chiude perdendo il 3,15% appesantita dalle banche, dallo spread in rialzo a 180 e dalla fiducia di imprese e consumatori a picco in marzo.

In forte calo anche Wall Street, dove l'euforia per il piano di aiuti da 2.000 miliardi di dollari per l'economia americana sembra svanire, lasciando spazio al riaccendersi dei timori sulla diffusione del coronavirus negli Stati Uniti che, superata la Cina, volano verso i 100.000 casi. Il crollo della fiducia dei consumatori in marzo scesa ai minimi dal 2009 e le stime di S&P, che vede gli States già in recessione con un pil in calo del 12,7% nel secondo trimestre, innervosiscono gli investitori. I cali a Wall Street sono generalizzati, gli indici sono in rosso di oltre il 2% a fine giornata, crollano Boeing e le compagnie per crociere, escluse all'ultimo minuto dal pacchetto di aiuti del congresso.

