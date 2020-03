LE MOSSE

ROMA L'Europa si prepara ad agire per evitare che il coronavirus affossi la crescita e riporti lo spettro della recessione sulle economie del Continente, mentre dagli Usa il Fmi annuncia che metterà in campo 50 miliardi per aiutare i Paesi alle prese con il virus: 10 saranno destinati alle nazioni con i redditi più bassi, gli altri a quelli di medio reddito. Anche la banca centrale del Canada, dopo la Fed, ha tagliato di 50 punti (all'1,25%) i tassi e si dice «pronta a rivedere la sua politica monetaria». Gli occhi sono ora puntati sulla Bce, che S&P si aspetta tagli i tassi sui depositi di 10 punti base. Dopo le rassicurazioni del G7, anche i 27 Paesi europei si dicono «pronti ad agire» per sostenere la crescita con tutti i mezzi. «Dato il potenziale impatto» del virus sulla crescita, l'Eurogruppo «è pronto a usare ogni strumento di policy per sostenere la crescita», incluse «misure di bilancio laddove appropriate», ha detto il presidente Mario Centeno al termine della teleconferenza straordinaria convocata proprio per discutere dell'impatto del virus. I ministri terranno la loro riunione mensile il 16 marzo, ma non volevano aspettare fino ad allora per valutare la situazione. Per questo si sono riuniti ieri. Intanto S&P ha dimezzato allo 0,5% la stima di crescita per l'Eurozona nel 2020, e prevede un impatto «particolarmente pronunciato» in Italia.

