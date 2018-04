CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ethan Zuckerman è il direttore del Center for Civic Media del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston. Da anni si occupa di internet, social media e informazione.Crede che nei prossimi anni Facebook farà più sforzi per proteggere la privacy dei suoi utenti?«Facebook porrà limiti più chiari su chi potrà usare i dati dei suoi utenti. Credo che questa condizione sarà probabilmente positiva per gli utenti, ma non sarà abbastanza. Sarà un cambiamento che non soddisferà le persone che sono veramente preoccupate per le...