Eterologa vietata, ricorso gay in Consulta

NUOVI SCENARIPORDENONE È grazie alla battaglia intrapresa da due donne di Pordenone che le coppie omosessuali potrebbero ottenere anche in Italia l'accesso alla fecondazione eterologa. Sarà la Corte Costituzionale a decidere se d'ora in avanti si potranno evitare viaggi in Spagna o Austria per far nascere bambini che cresceranno con due mamme o due papà. A investire la Consulta è stato il giudice Maria Paola Costa, che ieri ha accolto il ricorso che le due compagne hanno presentato al Tribunale di Pordenone per sollevare la questione di...