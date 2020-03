Età media non troppo elevata, grande distribuzione praticamente assente, aziende a conduzione familiare. Non sono ricette, ma forse l'assenza di casi positivi al Covid-19 passa anche da questi fattori. È l'unica spiegazione che si è dato Valerio Favero, sindaco di quella Possagno che lega la sua storia ad Antonio Canova. Parte di un quadrilatero di paesi per il momento immuni al coronavirus (ne fanno parte i confinanti Monfumo, Castelcucco e Cavaso del Tomba, ndr) Possagno si divide questo primato anche con il minuscolo Portobuffolè (appena 750 abitanti) e con Segusino (circa 1.800 residenti a meno di 15 chilometri di distanza). «Di certo il rispetto delle restrizioni che vietano gli assembramenti ha giocato a nostro favore - afferma il primo cittadino Valerio Favero - Già dai primi giorni dell'entrata in vigore del decreto del governo tutti i miei concittadini si sono chiusi in casa, evitando di uscire se non per strette necessità». Un'analisi leggermente più attenta, però, evidenzia come i comportamenti non siano gli unici artefici di questa barriera contro il virus. «Se avessi la risposta direi a tutti di seguire il nostro esempio. Ma questa risposta non c'è - continua il sindaco - È vero che il nostro è un comune piccolo, ma il museo del Canova porta una mole di turisti degna di una città. Forse la sua chiusura ha limitato il via vai di persone che avremmo avuto in una situazione normale. Circostanza che può aver permesso al virus di restare fuori dai nostri confini. Ma non si spiegherebbe per i tre comuni a noi confinanti, anche loro al momento senza alcun contagio». Patria anche della più grande industria italiana del cotto che porta il suo nome, e prima linea italiana nella Grande guerra, Possagno ha inoltre nello spirito di solidarietà un'arma vincente per contrastare l'avanzata del coronavirus. «In questi giorni mi ha molto colpito lo spirito con cui molti concittadini si sono messi a disposizione per i più anziani, e non solo, per recapitare la spesa a domicilio - conclude Favero - Una folta schiera di volontari ha permesso a molte più persone di rimanere nelle proprie abitazioni. E nonostante la voglia di uscire a fare due passi, visto che abbiamo anche grandi spazi per le camminate, tutti si sono attrezzati per evitare di nuocere al prossimo. Una grande spirito di comunità».

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA