ESTREMISMO

PADOVA Imadeddine vendeva pigiami e camice da notte, ma quando lasciava il proprio banco del mercato inneggiava al martirio nel nome di Allah. L'amico Merrouane si manteneva invece come meccanico tuttofare, ma la sostanza dei messaggi diffusi con il cellulare era sempre la stessa: sostegno ai jihadisti che combattono in Siria, esaltazione di Adolf Hitler, condanne apocalittiche a chi festeggia Natale e Capodanno. Entrambi professavano il proprio culto alla moschea padovana di via Turazza alla Stanga. Il primo, fondatore di questo luogo di culto, era stato espulso dall'Italia il 4 gennaio 2017. Il secondo si è imbattuto nello stesso provvedimento venerdì mattina, esattamente due anni dopo. Merrouane Grine, 41 anni, punto di riferimento per un'ampia parte della comunità marocchina padovana, è stato infatti appena espulso dall'Italia per motivi di sicurezza con decreto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Si tratta del primo allontanamento di questo genere nel 2020.

IL RIMPATRIO

Grine è già stato rimpatriato con un volo da Bologna a Casablanca: due agenti della questura di Padova lo hanno consegnato direttamente agli uomini dell'Antiterrorismo marocchino. Legato al luogo di culto Al Hikma, negli ultimi mesi aveva professato anche in altri luoghi religiosi di Padova. L'uomo era indagato per aver inneggiato su Facebook e WhatsApp al califfato di Al Baghdadi. L'inchiesta condotta negli ultimi sei mesi dalla Digos di Padova guidata da Giovanni De Stavola ha fatto emergere come il quarantunenne avesse condiviso sul proprio profilo Facebook diversi video di propaganda jihadista arrivando pure ad indottrinare una donna italiana. Non mancavano messaggi volti a stabilire «la superiorità della religione islamica su quella cristiana». E chi avesse accettato o scambiato gli auguri avrebbe dovuto affrontare le ire di Allah. Per gli investigatori risulta «particolarmente allarmante anche la pubblicazione di un documento in cui viene esaltata la pratica dello jihad e le moschee che si trasformano da luoghi di preghiera a luoghi di esplosione».

IL PERMESSO

L'imam, nato a Rabat, era regolare sul territorio nazionale e viveva a pochi passa dalla moschea. Entrato in Italia nell'ottobre del 2006, era in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Il titolo gli è stato revocato venerdì a seguito dell'espulsione. Era già un osservato speciale della questura a partire dall'anno scorso, visto che la moglie connazionale lo aveva denunciato per maltrattamenti e lesioni. Lei si rifiutava di indossare il niqab, classico velo della tradizione araba, e lui la picchiava. Difeso d'ufficio dall'avvocato Silvia Giurato, non potrà essere riammesso nell'area Schengen per i prossimi 10 anni.

L'ATTENTATO

A marzo 2018 la stessa moschea padovana, già colpita dall'espulsione di Imadeddine Guenfoud, era stata oggetto di un attentato incendiario messo in atto da un cinquantasettenne che aveva litigato con un vicino di casa musulmano e per fargliela pagare aveva dato fuoco alla porta del luogo di culto. «Un grande grazie va alle forze dell'ordine, al ministro Lamorgese, al questore di Padova e alla Digos - scrive il sindaco Sergio Giordani -. La nostra città investe molto e con convinzione in integrazione e solidarietà, ma non va lasciato alcuno spazio di azione alle posizioni estremistiche che possono mettere a rischio la nostra comunità». L'assessore regionale Roberto Marcato, leghista, va all'attacco: «Verso questi signori serve tolleranza zero. Gli imam sono dei predicatori che hanno molta influenza nei confronti dei fedeli. Come prima cosa, dobbiamo ottenere che le prediche all'interno delle moschee vengano fatte in italiano. Prima di integrare gli stranieri è assolutamente necessario far rispettare il principio di legalità». Salgono intanto a 462 gli allontanamenti di questo genere dal 2015 ad oggi, di cui 98 nel 2019 e 126 nel 2018.

Gabriele Pipia

