L'INCHIESTA

ROMA Era lui il grande regista. Il manovratore a cui rivolgersi per ricattare i titolari di bar a Roma, cercare di spremergli quanti più soldi possibile. Denaro poi che veniva fatto passare in una costellazione di società intestate a prestanome. Soldi che entravano sporchi e poi uscivano puliti. Questo il meccanismo. Come ogni regista che si rispetti, Sergio De Gregorio, ex senatore, manovrava tutto da dietro le quinte. Non compariva mai. Ieri è stato arrestato con accuse di estorsione e riciclaggio, con lui in carcere sono finiti due ex militari della Marina Antonio Fracella, 41 anni e Vito Frascella, 40 anni, Giuseppina De Iudicibus, 55 anni, Michela Miorelli, 43 anni e Pietro Schena, 43 anni. Ma oltre ad incidere sulle vite di piccoli proprietari di locali, De Gregorio, da quanto emerge dall'inchiesta, non rinunciava anche ad incidere sulle sorti di interi Paesi. Sempre per motivi personali. Era già successo con il governo guidato da Romano Prodi il 24 gennaio del 2008. De Gregorio avrebbe ritentato il colpaccio, senza riuscirci, anche con l'esecutivo albanese nel febbraio del 2017.

LA QUESTIONE ALBANESE

La storia singolare, che poi ha portato all'archiviazione del caso, anche perché il piano a De Gregorio non riuscì, è riportata nella stessa ordinanza. Carte in cui compare anche il nome di un esponente politico di Tirana con cui si sarebbe all'epoca relazionato De Gregorio: «In base a quanto emerso dalle intercettazioni Kulla aveva dato mandato a De Gregorio di organizzare, attraverso le sue conoscenze, ed i mezzi di comunicazione a sua disposizione, una campagna di stampa denigratoria per il governo albanese, che ne provocasse la caduta. Lo stesso Kulla era giunto in Italia nel pomeriggio del 26 febbraio del 2017, al fine di seguire da vicino la vicenda». Una storia monitorata dalla Squadra Mobile. Agenti che ieri hanno accompagnato l'ex senatore di Idv e Pdl in carcere. Misura cautelare scattata non per il caso di Tirana, citato dal gip per ribadire la necessità di arrestarlo: l'ex parlamentare «ha una caratura criminale e scaltrezza davvero eccezionale, come si desume dal suo interessamento della questione albanese».

I LOCALI

Per la questione romana, invece, De Gregorio, poteva contare sull'appoggio di tutta una serie di persone. Prima di tutto ci sono due appartenenti alla Marina militare, oggi ex, finiti in carcere. Il braccio armato del gruppo. La coppia si presentò nell'aprile del 2016 fuori dal bar Enjoy, in via Chiana quartiere Trieste. In macchina ad assistere alla scena l'ex politico. In sostanza venivano chiesti 80 mila euro, poi ottenuti, al titolare altrimenti il locale sarebbe stato chiuso: «vuoi tenere aperto questo bar o no? Vuoi che torniamo domani mattina e ti mettiamo i sigilli?», le parole rivolte da uno degli arrestati alla presenza di De Gregorio. Copione simile, nello stesso periodo, andato in scena con i gestori di un altro ristorante, a due passi dal Ministero dell'Economia. In questo caso De Gregorio avrebbe avuto un ruolo marginale, che gli avrebbe comunque permesso di ottenere una quota dell'attività.

SOLDI SPORCHI

C'è poi il capitolo sul riciclaggio. De Gregorio avrebbe fatto passare nelle sue società i soldi distratti da società fallite. Anche per questo la Squadra mobile ieri ha eseguito un sequestro preventivo di 480 mila euro oltre a quote sociali, conti correnti e al complesso aziendale che fa parte del patrimonio riferibile anche al politico.

De Gregorio era consapevole dei rischi cui il gruppo poteva andare incontro. Nel gennaio del 2017, quando la Procura di Milano aveva avviato un procedimento sulla sua attività, l'ex Pdl, parlando con due collaboratori finiti ieri in carcere, ammette di essere preoccupato. «Io già adesso sono convinto che qualche piccolo problema lo prenderemo per carità - afferma - ce lo andiamo a spicciare...non voglio fare il pessimista per carità». Ieri è stato arrestato.

Giuseppe Scarpa

