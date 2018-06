ESTORSIONE VICENZA Quando il suo ex-amante le ha consegnato in mano la busta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ESTORSIONEVICENZA Quando il suo ex-amante le ha consegnato in mano la busta contenente 2.800 euro, dopo averne ricevuti quasi 30mila nei mesi precedenti, per Marie Dieng, 27enne di origini senegalesi ma di fatto cittadina italiana (vive nel nostro Paese dall'età di 9 anni) è scattato l'arresto in flagranza con l'accusa di estorsione aggravata da parte degli uomini della Squadra mobile di Vicenza. È l'epilogo di una relazione clandestina, simile a tante altre, ma poi proseguita in maniera burrascosa e finita grazie all'intervento della...