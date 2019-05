Estintore in testa al clochard in cella vigilante dell'ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Vigilantes contro clochard. Inquilini abusivi, a volte fastidiosi, a volte senza forze. Violenza, degrado e problemi di sicurezza all'interno di un ospedale dove dovrebbe essere garantita la serenità dei pazienti e del personale. E' la guerra sotterranea che si combatte ogni notte nelle gallerie dell'Umberto I, come in altri ospedali romani ormai rifugio di sbandati e senzatetto. Terre di nessuno, riparo di pregiudicati e di sceriffi improvvisati. «Da qui te ne devi andare». Alessio Rizzuti, guardia giurata in forze all'Umberto...