TRIESTE Il Governo sloveno dichiara il Friuli Venezia Giulia zona rossa e dalla prossima mezzanotte sbarra unilateralmente il confine con l'Italia, pur essendo entrambi i Paesi appartenenti all'area Schengen. Un gesto che ha colto tutti di sorpresa da questa parte della frontiera e che ricalca quanto avvenne a marzo con la prima ondata del Covid 19, allorché le autorità di Lubiana arrivarono al punto di blindare i valichi secondari con grossi blocchi di pietra per impedire fisicamente il passaggio anche in assenza di presidio di polizia. Così avvenne al Passo del Predil, nel Tarvisiano, ma anche in diversi altri punti di transito transfrontaliero nelle province di Udine, Gorizia e Trieste.

La decisione è stata adottata dal Governo, presieduto da Janez Jansa, nella tarda serata di venerdì e la notizia si è diffusa ieri nel primo pomeriggio. Non si escludono anche controlli sanitari alla frontiera per chi entra in Slovenia, sebbene a poter passare siano soltanto i cittadini italiani residenti nelle zone considerate rosse da Lubiana e che intendano attraversare il territorio nazionale per raggiungere l'Ungheria o la Croazia entro 12 ore, nonché i lavoratori transfrontalieri e i proprietari di terreni, fabbricati, barche o aerei in Slovenia o studenti che abitualmente varcano il confine per finalità didattiche.

I NUMERI

La decisione slovena appare surreale alla luce dell'andamento della pandemia. Lubiana dichiara il Friuli Venezia Giulia e il Veneto zona rossa, al pari di altre 12 regioni italiane: ma il Fvg - pur in una dinamica drammaticamente evolutiva dei casi ieri ha registrato 412 nuovi casi di positività al virus su 6.521 tamponi processati, mentre sempre ieri Ministero della Salute sloveno ha segnalato per le ultime 24 ore ben 1.961 nuovi casi positivi su 7.025 tamponi processati: Un'incidenza di positivi 5 volte superiore. Completano il quadro pandemico sloveno 63 ricoverati in terapia intensiva, 449 ricoverati in altri reparti ospedalieri e 19 morti. In Fvg i posti occupati per Covid in terapia intensiva sono 16 in base ai dati diffusi ieri per le ultime 24 ore, i ricoveri in altri reparti sono 100 e 3 le vittime. La gravità della situazione in Slovenia, del resto, viene testimoniata dalle drastiche misure interne adottate dal Governo nazionale: già da ieri, infatti, Jansa ha chiuso del tutto bar, trattorie, pizzerie, ristoranti, alberghi e varie tipologie di centri di aggregazione, limitando inoltre a un terzo l'operatività del trasporto pubblico rispetto ai parametri normali. Da diversi giorni, peraltro, nella vicina Repubblica vige un regime di coprifuoco notturno, dalle 21 alle 6, affiancato dal divieto per ciascun cittadino sloveno di allontanarsi dal territorio della propria provincia di residenza.

La chiusura del confine con l'Italia, oltretutto, genererà come già avvenuto in primavera un crollo degli introiti per pieni di benzina (ora a 99 centesimi al litro), acquisto di sigarette (costano mediamente 13 euro in meno a stecca rispetto all'Italia), ristoranti e casinò: stiamo parlando di svariati milioni di euro alla settimana che non sosterranno l'economia slovena e non alimenteranno il gettito fiscale dello Stato. Già nel pomeriggio di ieri si sono notate le prime code di automobili per fare l'ultimo pieno a basso prezzo oltre frontiera, ma è prevedibile che tale fenomeno viva oggi una giornata eclatante.

LE DEROGHE

Quanto alle eccezioni alla regola appena imposta da Lubiana, l'Ambasciata italiana ha precisato che gli italiani residenti in regioni non incluse nella lista rossa non subiranno particolari restrizioni all'ingresso in Slovenia. Chi invece abiti in zone rosse, come il Fvg e il Veneto, potrà ottenere il libero ingresso in territorio sloveno se accetta il regime di quarantena per 10 giorni o sia in grado di esibire un certificato di tampone negativo eseguito non oltre le 48 ore precedenti alla presentazione sul confine. Ma sebbene il transito per destinazioni estere risulti ancora consentito e le restrizioni non riguardino i trasportatori, il timore da parte italiana è che si formino rapidamente lunghe code di Tir agli autoporti di Trieste Fernetti e di Gorizia. Un brutto film già visto a marzo.

Maurizio Bait

