Esplode la sigaretta elettronica: ferito

IL CASOVENEZIA Il rumore sembrava quello di un grosso petardo o, addirittura, di uno sparo. E infatti, quando l'ambulanza del Suem è intervenuta, in un primo momento pareva che quell'uomo, una guardia giurata in servizio al parco della Bissuola, fosse rimasto ferito inavvertitamente da un colpo d'arma da fuoco. E invece no. Quell'esplosione non era partita dalla sua pistola d'ordinanza, ma dalla sigaretta elettronica. Le lesioni riportate, però, non sono poi tanto meno gravi di quelle di una ferita da proiettile: oltre 40 giorni di prognosi,...