L'ALLARMETREVISO Il rientro delle badanti dell'Est dopo le ferie estive rischia di diventare un problema sul fronte del Covid. In particolare il trevigiano sta facendo i conti con un focolaio di coronavirus esploso all'interno della comunità originaria della Macedonia del Nord. E ora l'Usl di Treviso lancia un appello per il rispetto dell'obbligo di quarantena di cinque giorni per chi torna dai Balcani. L'azienda sanitaria ha già confermato...