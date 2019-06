Esodo M5S, in Senato maggioranza a +3 E Dibba ci ripensa: meglio non votare ora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA L'ultimo cambio di casacca, quello della pentastellata dissidente Paola Nugnes, che ha annunciato l'addio a M5S, rischia di mettere in seria difficoltà la maggioranza giallo-verde alla vigilia di una serie di voti parlamentare-chiave per la sopravvivenza della legislatura. La coalizione di governo a palazzo Madama si ritrova infatti con appena 3 senatori di scarto: a quota 164, rispetto ai 161 che segnano metà aula. Tra espulsioni e strappi, M5S ha perso per strada da inizio legislatura ben 12 parlamentari: 7 deputati e 5...