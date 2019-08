Esodo di Ferragosto: 5 morti sulle strade Code in A4 a Trieste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRAFFICOROMA Cinque morti, tra i quali un bimbo di tre anni, e tre feriti, compreso un bambino in gravi condizioni, nell'esodo da bollino nero per la settimana di Ferragosto. Code, rallentamenti e traffico intenso, ma senza grandi emergenze, sulle strade e le autostrade. Gli italiani, come era nelle previsione, si sono spostati per lo più nelle prime ore della mattina, uscendo dalle grandi città per raggiungere principalmente le mete marine, ma anche per varcare i confini. Da Viabilità Italia sono state segnalate circa 3 ore di attesa per...