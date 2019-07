CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Esiste una Lega che sta al governo e un'altra che pensa ancora e solo al Nord, come ai vecchi tempi che credevamo fossero superati. Mi do questa spiegazione, altrimenti non si capisce il motivo di questo ripensamento o l'introduzione di proposte così divisive».Ministro per il Sud Barbara Lezzi a cosa si riferisce? Di fatto sull'Autonomia le distanze diventano di nuovo incolmabili tra voi M5S e la Lega?«Certo. Se vogliono dividere l'Italia, reintrodurre le gabbie salariali, superate ormai da 50 anni, questo tipo di Autonomia la voteranno...