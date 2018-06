Escursioni in vetta, riaprono gli impianti Novità a Cortina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ESTATE IN QUOTA CORTINA Tutti in vetta, a Cortina sulle Dolomiti, anche con gli impianti a fune. Ieri ha aperto la seggiovia che sale da Rio Gere a Son Forca, nel gruppo del monte Cristallo, per agevolare l'accesso alle vie ferrate sulla montagna. Oggi aprono tutte le seggiovie e le funivie nella zona della Tofana: i tre tronchi della funivia Freccia nel Cielo, che sale al Col Druscié, a ra Vales e alla cima della Tofana di Mezzo, inoltre le seggiovie per i rifugi Duca d'Aosta e Pomedes. Oggi aprono anche le funivie della Marmolada, che...