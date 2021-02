LA TRAGEDIA

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) È uscita di casa all'alba sfidando temperature sotto zero, forse per inseguire i fantasmi creati dalla sua mente rubata dal tempo, ed morta assiderata. La vittima è Ilda Verocai, 91 anni, residente nella frazione di Cortina di Verocai. Indossando solo una vestaglia, ha preso il suo deambulatore ed ha imboccato la discesa ghiacciata. Pochi metri e poi la tragica caduta all'indietro, battendo la testa. Circa venti minuti dopo, ovvero alle 5.50, è stata trovata dal figlio, ormai priva di vita. Morte per assideramento è l'ipotesi formulata dai sanitari e certificata nel fascicolo d'indagine aperto e chiuso nei giro di poche ore dai carabinieri di Cortina.

LE INDAGINI

Non sono state ravvisate responsabilità di terzi. Si temeva un possibile stato di abbandono, ma il figlio Giovanni Baldissera e la moglie Ornella, proprio per assistere l'anziana genitrice, si erano trasferiti da un paio d'anni nella stessa casa, al piano di sopra, in modo da non farle mai mancare l'assistenza di cui aveva bisogno, specie dopo il rapido peggioramento delle sue capacità cognitive.

Un declino accelerato dalla chiusura del Centro diurno nella casa di Riposo di Cortina a seguito delle misure anti-Covid che ha lasciato sole migliaia di famiglie nel gestire situazioni spesso al limite dell'impossibile.

SENZA CENTRO DIURNO

«Finché frequentava gli altri anziani e veniva seguita da personale esperto - racconta il figlio - manteneva una buona lucidità. Poi una volta rimasta sola in casa, anche se noi le siamo sempre stati vicini e così anche altri conoscenti, il suo stato è peggiorato rapidamente. Urlava, batteva su porte e muri, affermando che c'era gente che faceva rumore. Viveva situazioni che si creavano solo nella sua testa. Purtroppo la chiusura del Centro diurno è stata un duro colpo, per noi e molte altre famiglie nelle nostre condizioni».

LA RICOSTRUZIONE

L'incidente è accaduto ieri mattina, verso le 5, quando Ilde ha deciso di spalancare porte e finestre e uscire sfidando un temperatura di -8 gradi centigradi.

«Mi sono svegliato verso le 5.30 - racconta il figlio Giovanni - e ho visto le luci accese al piano di sotto. I nostri appartamenti sono infatti comunicanti dall'interno. Sono sceso e ho visto porte e finestre aperte. Sono risalito di sopra per vestirmi e sono uscito. Ho fatto pochi passi e ho trovato mia madre riversa a terra. La sua posizione lasciava capire che era caduta all'indietro. Ho capito subito che era morta. Ho chiamato immediatamente i carabinieri. È arrivata anche l'ambulanza ma era chiaro che la mamma fosse già morta. Forse aveva rotto anche una gamba, se non il femore. Riteniamo che la botta in testa possa averle fatto perdere i sensi e poi il freddo abbia fatto il resto».

L'ipotesi è che la donna sia uscita di casa dopo le 5 del mattino. «Alle cinque, infatti - prosegue Baldissera - era passato un poliziotto che ha detto di non aver visto nulla. Segno che la mamma era uscita poco dopo».

La permanenza al freddo sarebbe durata quindi al massimo 45 minuti circa. Troppo per una donna ormai fragile vestita solo di una vestaglia da casa.

UNA DONNA SEMPLICE

«Su quel tratto di strada - spiega ancora il figlio - non riesco nemmeno io a stare in piedi da quanto è ghiacciata. Non riesco a spiegarmi come lei sia riuscita a fare quel tratto, anche se solo per pochi metri».

Ilda Verocai, una donna semplice che aveva dedicato la sua vita alla famiglia. Nel 2001 era rimasta vedova, restando sola in quella casa di Verocai. Poi, due anni fa, dopo che si era rotta un femore, figlio e nuora avevano deciso di trasferirsi al piano di sopra per poterla assistere al meglio. Ieri l'epilogo, inseguendo quel mondo che solo lei conosceva.

Lauredana Marsiglia

