Esce da casa di corsa attraversa l'autostrada e muore travolto

LA TRAGEDIAMESTRE Aveva fretta, questo è evidente. Il secondo elemento, secondo i testimoni, è che sembrava scappare da qualcosa. Dai carabinieri, che lo stavano cercando dopo una strana segnalazione al 112, o dai propri parenti, di cui era ospite da un paio di giorni? Quel che è certo è che Marii Tudor, 43enne moldavo, ha scelto la via di fuga più pericolosa. Quella che a nessuno, sarebbe venuta in mente: attraversare a piedi l'autostrada, poco dopo le 8.30 del mattino, praticamente in pieno orario di punta. Una vera e propria roulette...