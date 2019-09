Escalation Iran, infranto il limite sull'uranio arricchito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nessuna soluzione del braccio di ferro sul nucleare iraniano e svanito l'entusiasmo per l'azione diplomatica della Francia: Teheran ha infatti annunciato di avere varcato un altro dei limiti posti dall'accordo del 2015 con le grandi potenze, avviando la sperimentazione di centrifughe capaci di arricchire l'uranio ad una velocità dieci volte superiore a quelle già in uso. E quindi di ridurre il lasso di tempo necessario per varcare la soglia critica del 90% necessaria per produrre la bomba atomica.Il presidente Hassan Rohani (nella foto)...