CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Esausto ma contento», così si definisce Marcello Foa. Ora, dopo il lungo tira e molla, è presidente della Rai. Eletto con 27 voti su 40. Con il Pd che grida allo scandalo e una strana alleanza M5S-Lega-Forza Italia che ha determinato questa elezione. Oggi Foa guiderà da presidente il Cda di Viale Mazzini, previsto per le 14. Che sarà non quello delle nomine dei direttori di tiggì e reti, a parte la decisione dell'interim di pochi giorni per la guida della TgR. Per il resto, i bocconi grossi del potere televisivo giallo-verde verranno...