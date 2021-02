IL CASO

ROMA L'ipotesi di una prova scritta per i quasi 26mila aspiranti avvocati è già stata esclusa dal Comitato tecnico scientifico nella sua risposta al Consiglio nazionale forense: «Troppo alto il rischio di contagi». E così, il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, che ha detto di avere «particolarmente a cuore il futuro dei praticanti» e ha inoltrato venerdì un'analoga richiesta al Cts, pensa già a una strada alternativa per consentire comunque le prove per l'abilitazione forense, già programmate tra il 13 e il 15 aprile. Il dossier è all'esame della commissione di studio voluta dal neo Guardasigilli, che sta lavorando all'ipotesi di superare l'impasse con un esame orale rafforzato, nel quale gli aspiranti avvocati abbiano la possibilità di dimostrare anche le competenze abitualmente valutate nelle prove scritte, che durano mediamente dieci ore. Sarebbe l'unico modo per non deludere le migliaia di praticanti.

IL PARERE

La ministra della Giustizia ha già raccolto il parere dalla quasi totalità delle Corti d'appello - soprattutto quelle delle sedi dove è più elevato il numero dei candidati, come Napoli - sulla possibilità di svolgere le prove scritte in condizioni di sicurezza, ma le norme in vigore sulla pandemia, attualmente, non consentono riunioni con più di 30 persone. Così, anche se formalmente la risposta del Cts non è stata trasmessa, sembra già scontata la necessità di organizzare diversamente l'esame. È troppo alto il rischio di assembramenti (dentro e fuori le aule) e il pericolo contagi è reale, dal momento che i praticanti, che avrebbero dovuto sostenere la prova lo scorso dicembre, si ritroverebbero in presenza per l'esame di Stato.

IL GRUPPO DI STUDIO

Il gruppo di studio, che ha avuto diverse interlocuzioni con il Consiglio nazionale forense per valutare l'ipotesi di una prova orale sostitutiva, lavora già da alcuni giorni. Tra le ipotesi quella di prevedere una sola prova orale, più dura, in grado di sostituire anche l'esame scritto gli scritti. La prova orale sarebbe quindi più complessa del solito, perché dovrebbe dar modo ai commissari di analizzare le competenze dei candidati, che di solito vengono valutate attraverso i pareri motivati di diritto civile e di diritto penale, e con la stesura di un atto giudiziario su un quesito proposto in una materia a scelta tra diritto privato, diritto penale e amministrativo, come abitualmente avveniva attraverso gli scritti.

DECRETO LEGGE

Ovviamente l'ipotesi di modificare le modalità dell'esame di Stato è legata all'emergenza sanitaria e dunque sarebbe limitata all'attuale contingenza. E il Guardasigilli, per consentire lo svolgimento delle prove in sicurezza, dovrebbe fare ricorso a un decreto legge ad hoc, dal momento che una semplice circolare ministeriale sarebbe insufficiente a modificare le modalità previste per la prova che consente l'accesso alla professione e l'iscrizione all'albo.

LA DECISIONE

Lo scorso autunno, la scelta dell'ex ministro Alfonso Bonafede di rinviare la prova d'esame aveva suscitato non poche polemiche e adesso Cartabia ha deciso di provare a sciogliere il nodo al più presto. Con le stesse modalità - cioè accorpando le due tipologie di prova - si potrebbero svolgere anche altri concorsi. E non è un caso che la nuova ministra come consigliere per le professioni (quindi anche per gli avvocati) abbia scelto Gian Luigi Gatta, docente di Diritto penale alla Statale di Milano e direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Cesare Beccaria. Gatta è anche componente del comitato direttivo della Scuola magistratura.

