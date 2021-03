Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NEONAZIBOLOGNA Via chat esaltavano la Shoah e diffondevano messaggi beceri, commentando immagini di genocidi. In casa avevano divise della Wehrmacht, bandiere naziste e anche diverse armi. Con l'accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa la Digos e la Polizia Postale hanno perquisito quattro indagati, tra i 19 e i 53 anni, residenti tra Bologna e Modena. L'inchiesta è della...