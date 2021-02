VENEZIA A quasi cinque mesi dalle elezioni, cambiano i risultati delle Regionali. Con una sentenza depositata ieri, il Tar del Veneto ha modificato l'esito della consultazione in provincia di Vicenza per quanto riguarda la lista Zaia Presidente, stabilendo che la prima dei non eletti sia Ilenia Tisato. Il suo ricorso è stato accolto, in quanto è stato accertato un errore nel calcolo delle preferenze.

Dopo lo scrutinio del 22 settembre, all'ex candidata sindaco di Schio erano stati assegnati 2.092 voti, che l'avevano collocata alle spalle di Francesca Miotto (con 2.101) e di Fabio Biasin (con 2.095), dunque terza per un eventuale subentro in Consiglio. I giudici amministrativi avevano però disposto una verificazione dello spoglio, a cura della direzione Servizi elettorali. Dopo aver acquisito le schede relative alla sezione 4 del Comune di Santorso, è stato dimostrato che 18 preferenze erano state erroneamente attribuite a Marco Zecchinato. Una volta restituiti alla candidata Tisato, quei voti le hanno permesso di arrivare a quota 2.110. Per entrare a Palazzo Ferro Fini, però, bisognerà che un altro vicentino di Zaia Presidente si dimetta da consigliere o diventi assessore, facendo spazio alla supplente. Un ricorso analogo pende in provincia di Rovigo, mentre è atteso l'appello in Consiglio di Stato contro la riconferma della pentastellata Erika Baldin. (a.pe.)

