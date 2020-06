IL CASO

NEW YORK Erika Shields lascia la guida dell'Atlanta Police Department. Dopo essersi affermata come il volto buono della polizia in un'America scossa dalle proteste, si è dimessa dopo l'assassinio di Rayshard Brooks per mano di due dei suoi uomini, gli agenti Garrett Rolfe e Devin Brosnan. «È il momento per la città di guardare avanti e di costruire un rapporto di fiducia fra le forze dell'ordine e le comunità in cui operano», ha scritto nello stringato comunicato in cui ha annunciato le dimissioni.

IL MODELLO

Solo due settimane fa Shields s'era imposta come modello da seguire in tutti gli Stati Uniti per aver teso la mano e ascoltato la rabbia dei manifestanti per la morte di George Floyd e l'uso eccessivo della forza da parte della polizia. Lo scorso 30 maggio ha ordinato ai suoi agenti di fare un passo indietro davanti alle proteste e mostrare comprensione. E lei, per dare l'esempio, è stata la prima a dialogare con quanti protestavano in piazza nella sua Atalanta. Ne ha ascoltato la frustrazione e ha detto la sua: gli agenti che hanno ucciso Floyd «non solo hanno fallito come poliziotti, hanno fallito come essere umani». Un gesto coraggioso che ha fatto il giro del Paese e l'ha trasformata in una sorta di eroina (agli occhi di molti), a coronamento di una lunga carriera. Seconda donna alla guida della polizia di Atlanta, prima lesbica dichiarata, Shields fa parte del dipartimento delle forze dell'ordine della città da più di 20 anni, durante i quali ha salito tutti i gradini fino ad arrivarne alla guida.

Eppure la strada intrapresa da Erika da giovane era ben diversa. La sua vita lavorativa iniziò a Boston, nel campo della finanza. Ma la passione per le impronte digitali, che strappava alla madre e alla cugina fin da piccola, non l'ha mai abbandonata. Nel 1994 andò da una sua amica ad Atlanta e si innamorò immediatamente della città, dove si trasferì lo stesso anno, iscrivendosi alla scuola di polizia. Da lì in poi è stato un crescendo: dalla prima esperienza sul campo, definita da lei stessa come un wild west', a capo del dipartimento nel 2016, uno degli anni più sanguinosi della storia di Atlanta. Sotto il mandato di Shields i reati sono diminuiti, mentre è aumentata, almeno in parte, la trasparenza. La sua strategia stava funzionando, fino alla drammatica notte di venerdì, quando due dei suoi agenti l'hanno tradita premendo quel grilletto maledetto.

