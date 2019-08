«Ergastolo annullato», ma il boss dell'ndrangheta torna in carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIBERTÀ LIMITATANOVARA La libertà del boss è durata meno di 48 ore. Domenico Paviglianiti, cinquantottenne, uno dei capi storici della ndrangheta reggina, uscito dal carcere di Novara lunedì per un guazzabuglio giudiziario, è stato ripreso ieri. «Vi state sbagliando - ha detto ai militari quando se li è trovati di fronte - perché io per i giudici sono un uomo libero: ci sono calcoli precisi che mi danno ragione». Il boss dei boss', come lo chiamavano le cronache degli anni Ottanta e Novanta, era così sicuro di sé che non si era...