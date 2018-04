Ergastolo all'inventore del Nautilus: «Ha ucciso e fatto a pezzi la reporter»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAROMA Ha stuprato e ucciso la giornalista Kim Wall. Poi, ha sezionato il cadavere e lo ha gettato in mare. Ieri il Tribunale Copenhagen ha scritto l'ultima pagina del giallo del Nautilus, condannando all'ergastolo l'inventore danese Peter Madsen. «La valutazione della Corte è che l'imputato abbia ucciso Kim Well - ha affermato il giudice Annette Burkoe - stiamo parlando di un cinico assalto sessuale, premeditato, e del brutale assassinio di una donna che, per il suo lavoro giornalistico, aveva accettato l'offerta di uscire in mare...