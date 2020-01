LA CONDANNA

BUSTO ARSIZIO Ergastolo con tre anni di isolamento diurno. Per i giudici della Corte d'Assise del tribunale di Busto Arsizio, Leonardo Cazzaniga deve trascorrere il resto della sua vita in carcere. «L'angelo della morte», come si faceva chiamare nei corridoi del pronto soccorso di Saronno dove era aiuto primario, è stato condannato per dodici omicidi. Era accusato di quindici morti in corsia avvenute tra malati dell'ospedale che hanno avuto la disgrazia di aggravarsi quando lui era di turno e i tre familiari (marito, madre e suocero) della sua ex amante, l'infermiera Laura Taroni, già condannata a trent'anni di carcere. Tutte, per l'accusa, provocati con farmaci somministrati in sovradosaggio e in sequenza secondo il cosiddetto «protocollo Cazzaniga».

COCKTAIL LETALE

Il medico, sostengono i giudici, ha iniettato anestetici letali a dieci pazienti da lui trattati in ospedale tra il 2011 e il 2014, in una sorta di delirio di onnipotenza, così come a Luciano e Massimo Guerra, padre e marito della Taroni, dopo aver persuaso quest'ultimo di essere malato. Assolto invece per la morte di due malati e della madre dell'ex amante. Del cocktail di farmaci ne parlava lui stesso in corsia e lo miscelava in quantità fino a dieci volte superiori alla norma. Cazzaniga ha sempre sostenuto di averlo per «lenire lesofferenze dei malati», limitarne agonia e dolore. Tesi ripetuta anche ieri dal medico nelle sue dichiarazioni spontanee: «Pur nella acuta consapevolezza di essere un demonio, un killer spietato, ribadisco di non aver mai agito come Lady Macbeth suggerì al consorte», ha detto poco prima della «sentenza che so poter essere la catastrofe». Cazzaniga ha letto quindici pagine scritte a mano in stampatello: ha ringraziato i difensori per il loro «percorso titanico» e la procura «per non avere usato parole infamanti e ingiuriose nei miei confronti». Un grazie anche agli agenti della polizia penitenziaria «che mi hanno accudito e fatto sentire un essere umano e non un feroce assassino; senza il loro supporto forse oggi non sarei qui». E infine un pensiero speciale per il suo ex compagno di cella Stefano Binda, assolto dall'accusa di avere ucciso Lidia Macchi. «Senza la sua arguta, talora gioiosa presenza non sarei qui. Il suo profondissimo dolore, racchiuso in una intensissima, autentica religiosità, sono stati l'altissimo esempio di come si debba vivere per gli altri, pur nella condizione di più estremo pericolo».

