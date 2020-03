LA CRISI

Una mezza retromarcia tattica, con un forte contenuto politico in vista dell'incontro di domani a Bruxelles con i vertici europei. Così va letto l'ordine impartito ieri dal presidente turco Erdogan alla sua Guardia costiera, perché impedisca i tentativi dei rifugiati di raggiungere la Grecia via mare dalla Turchia. Ma resta operativa la svolta del 28 febbraio nell'approccio turco alla questione dei migranti, ossia la decisione di aprire le frontiere a quanti vogliano lasciare la Turchia e mettersi in movimento verso l'Europa attraverso la rotta balcanica.

Sul tavolo dei negoziati che la decisione di Erdogan di fatto riavvia con la Ue, la posizione dell'Europa sulla guerra in Siria, dopo le proteste di Ankara per il mancato appoggio dell'Unione alle forze turche sotto attacco del governo siriano (sostenuto da raid aerei russi) nell'area di Idlib, Nord-Ovest della Siria. In bilico così l'accordo del 2016 tra la Ue e Ankara per l'assistenza ai rifugiati siriani in Turchia, ormai arrivati a 4 milioni, in cambio di sostanziosi finanziamenti comunitari. «Quell'accordo è morto», attacca il premier greco Kyriakos Mitsotakis, perché la Turchia avrebbe deliberatamente scelto di «violarlo a causa di quanto accaduto in Siria».

LA TERRA DI NESSUNO

Nel frattempo, si fa sempre più grave la crisi umanitaria non solo nella terra di nessuno fra Turchia e Grecia, dove neppure la Croce Rossa Internazionale riesce ad avere accesso, ma anche (anzi, soprattutto) nei campi profughi in Grecia, già sovraffollati e adesso a rischio di esplodere. La novità arriva attraverso un Tweet della Guardia costiera turca: «Su ordine del presidente Erdogan, non sarà data alcuna autorizzazione ai migranti a attraversare il Mar Egeo, a causa del pericolo che questo comporta». Nei giorni precedenti, Ankara aveva accusato i greci di avere volutamente sgonfiato tre gommoni con a bordo migranti siriani, e avere addirittura sparato e ucciso tre di loro. Quindi, la decisione di Erdogan ha il senso di denunciare «la disumanità» della reazione greca e la violazione da parte di Atene del diritto internazionale. Al tempo stesso, dare forse un segnale di ammorbidimento e disponibilità al dialogo, alla vigilia della preannunciata visita di Erdogan a Bruxelles. E tuttavia resta ferma la linea dura sui migranti, denunciata dall'Unione europea come il tentativo di usare i rifugiati come pedine del grande gioco geo-politico. Nella guerra delle parole tra Atene e Ankara, spicca il portavoce del governo greco, Stelios Petsas, che una settimana fa aveva accusato la Turchia non solo di non avere ridotto la rete di trafficanti di migranti e rifugiati, ma di essersi «trasformata essa stessa in trafficante». Il premier Mitsotakis ha poi detto che la Turchia «ha sistematicamente incoraggiato e aiutato i migranti a entrare illegalmente in Grecia». Ankara, di rimbalzo, ha denunciato come «disumano» l'uso da parte greca di gas lacrimogeni e granate stordenti. E ieri ha ribadito, nello stesso Tweet della Guardia costiera, che «resta valido l'approccio del non intervento per impedire ai migranti di lasciare la Turchia». Quindi le frontiere restano aperte.

NELLE ISOLE

I ministri degli Esteri Ue, ieri a Zagabria, hanno respinto «con forza l'uso della pressione migratoria a fini politici», ma al tempo stesso hanno ammesso «l'accresciuto onere e i rischi migratori che la Turchia sta affrontando». Giovedì i greci avevano parlato di 1700 nuovi migranti arrivati nelle isole greche, aggiungendosi ai 38mila già presenti. A Lesbo sono oltre 20mila che per il portavoce della Federazione internazionale della Croce Rossa, Tommaso della Longa, citato da Agenzia Nova, «letteralmente non sanno cosa fare». Una situazione esplosiva.

Marco Ventura

