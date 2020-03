IL CASO

ROMA All'estero per studiare, ora si ritrovano lontano da casa in piena pandemia. È questa la situazione di circa 40mila studenti italiani impegnati nel progetto Erasmus, ragazzi che stanno svolgendo gli studi universitari in un altro Paese. La maggior parte sceglie, come meta la Spagna, la Francia e la Germania. Per quest'anno sono ancora tanti anche i ragazzi volati in Gran Bretagna, prima che la Brexit chiuda questa opportunità. Si tratta quindi dei Paesi che, in queste ore, vedono crescere il contagio da Covid-19. Ora si ritrovano tutti ad un bivio: tornare in Italia, in piena epidemia, o restare nei Paesi esteri con il rischio che gli atenei chiudano i battenti a breve. Per coloro che decidono di tornare sono tanti i problemi nell'organizzare il viaggio di ritorno tra voli bloccati e prezzi alle stelle per muovesi tra uno scalo e l'altro. Indire si appella alla causa di forza maggiore per cancellare, sospendere o posporre le attività e invita gli studenti a contattare le organizzazioni con cui sono partiti. Poco si sa ancora sulle modalità di rientro. «Chiediamo al Ministero, alla CRUI e agli atenei più chiarezza e la garanzia che gli studenti, se acconsentono, possano tornare in Italia con un ponte aereo garantito», dice Camilla Guarino, coordinatrice nazionale di Link.

Lorena Loiacono

