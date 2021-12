Erano partiti da Conegliano verso Assisi con una missione: allestire all'interno della Basilica superiore di San Francesco il presepio artistico realizzato per il Natale del 2019 in Vaticano. E adesso sono tutti in isolamento a causa del Covid. Il focolaio scoppiato durante il pellegrinaggio del gruppo del presepio artistico della parrocchia di Parè ha già portato all'isolamento di 92 persone: 24 contagiate, 3 ancora in fase di valutazione e altre 65 messe in quarantena in via precauzionale perché hanno avuto contatti stretti con i soggetti risultati positivi. Tutti adulti, alcuni vaccinati e altri no. Il caso indice da cui sarebbe partito il cluster non ha fatto parte del gruppo. Si tratta di un trevigiano di 78 anni, già vaccinato con due dosi e in attesa della terza, che adesso è ricoverato in Terapia intensiva, al momento fortunatamente in condizioni non particolarmente critiche. La sua positività è stata confermata dopo l'emersione dei primi sintomi. Evidentemente qualcuno tra quelli che hanno partecipato al pellegrinaggio ha avuto contatti con lui prima di mettersi in viaggio per Assisi. E poi il contagio si è allargato. (rt)

