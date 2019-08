«Erano ostinati, volevano incolparci e nessuno ci ha chiesto mai scusa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Quando sarà più grande, racconteremo a nostra figlia cos'è successo. E magari con lei rivedremo in faccia quei medici che ci hanno trattati come se fossimo stracci». Prova a guardare avanti il papà della bimba che per nove mesi è stata legalmente affidata ai servizi sociali, a causa di sospetti che i giudici hanno infine ritenuto infondati. Ma per questo giovane uomo, e per sua moglie, sarà difficile dimenticare l'incubo cominciato il 24 febbraio 2016.Cosa ricorda di quel giorno?«Abbiamo portato la nostra bambina in ospedale perché...